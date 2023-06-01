【Amazon：ゲーミングルーター「Archer GE800」 セール】 セール期間：4月22日0時～5月5日23時59分 Amazonにて、TP-Linkのゲーミングルーター「Archer GE800」がセール価格で販売されている。セール期間は5月5日23時59分まで。 本製品は、最大19Gbpsの通信速度を提供する、トライバンドWi-Fi 7対応ゲーミングル