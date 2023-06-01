ボートレース若松のＧIII「オールレディースサッポロビールカップ」が２２日に開幕する。小芦るり華（２８＝佐賀）がタッグを組むのは２連率２７％の５８号機。前走の恵良琴美はノーハンマーを貫き、伸びに感触をつかんでいた。ただ、小芦は「乗った感触は良くない。伸びないし、それなのに回り足、出足もない」と手応えはいまひとつ。それでも「ペラは少し叩いて間に合ってはないが起こしはきそうな感じは出てきていた」