【Amazon：Wellmo リカバリーウェア】 セール期間：4月22日～4月27日23時59分 ネイビー AmazonにてWellmoのリカバリーウェアが特別価格で販売されている。期間は4月27日23時59分まで。 本商品は、日々のハードワークで身体を酷使する人のための「ケアウェア」。独自開発の高機能繊維が体温を効率よく吸収し、遠赤外線として再輻射。じんわりと血