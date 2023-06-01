ボートレース福岡の「日本モーターボート選手会長杯争奪戦」は２１日、予選２日目が行われた。２日目の水面を沸かせたのが、攻めの走りを披露した大賀龍之介（２９＝福岡）だ。６Ｒでは３コースからスリットは内に対して大きく遅れたが、１Ｍは荒れ水面を物ともせず、思い切って外マイ敢行。豪快にまくり切って、今節初白星をゲットした。「良かった。今は気持ちだけでした」とレース後はホっとした表情。「初日でペラの方向は