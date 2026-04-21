桜島で21日夜、噴火があり、噴煙が火口から2400メートルの高さまで上がりました。 桜島の南岳山頂火口では21日午後10時21分に噴火があり、噴煙が火口から2400メートルの高さまで上がりました。 噴煙の量はやや多量でした。 噴煙は22日午前3時までは火口から北西の鹿児島市吉野方向、その後は火口から北の姶良市加治木方向に流れると予想されています。 桜島は噴火警戒レベル3の「入山規制」が継続中で、気象台