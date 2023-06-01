NY株式21日（NY時間11:00）（日本時間00:00） ダウ平均49397.63（-44.93-0.09%） ナスダック24370.98（-33.41-0.14%） CME日経平均先物59020（大証終比：-320-0.54%） 欧州株式21日GMT15:00 英FT100 10517.39（-91.69-0.86%） 独DAX 24272.77（-145.03-0.59%） 仏CAC40 8263.15（-67.90-0.82%） 米国債利回り 2年債 3.783（+0.063） 10年債 4.305（+0.054） 30年債 4.