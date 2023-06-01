熱中症の危険性が極めて高いと予測された場合に発表される「熱中症警戒アラート」と、「特別警戒アラート」の運用がきょう（22日）から始まります。「特別警戒アラート」については今年から発表の基準が変わります。「熱中症警戒アラート」は、都道府県内のいずれかの観測点で、気温や湿度などから熱中症のなりやすさを示す「暑さ指数」が33以上と予想された場合、「熱中症予防情報サイト」などで発表されることになっています。ま