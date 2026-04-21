プルデンシャル生命が、新規契約の販売自粛を延長する方向で検討です。社員ら100人以上が顧客からおよそ31億円の金銭を不正に受け取っていた問題で、新規契約の保険販売を来月9日まで自粛しているプルデンシャル生命。関係者によりますと、この自粛期間を数か月延長する方向で検討に入ったということです。再発防止に向けた体制づくりに時間がかかると判断したとみられます。