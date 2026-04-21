21日から靖国神社で始まった春の例大祭に合わせ、高市総理が真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。東京・九段の靖国神社で、21日から3日間行われている、春の例大祭。高市総理は、この例大祭に合わせ、「内閣総理大臣・高市早苗」の名前で、真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。高市総理は、毎年、春と秋の例大祭や8月15日の「終戦の日」に靖国神社を参拝していましたが、今年は参拝そのものは見送る見通しです。