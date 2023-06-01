1981（昭和56）年4月22日、貧民救済に尽くし、ノーベル平和賞を受賞したマザー・テレサさんが成田空港に初来日した。「キリストが死からよみがえられたイースターの季節に日本を訪れることができてうれしい」と語ったテレサさんは、会議などの合間を縫って日雇い労働者の街だった東京・山谷地区などを見て回った。