元卓球女子日本代表の石川佳純さんが２１日、インスタグラムを更新。現役時代の盟友、平野早矢香さんとのオフショットを投稿した。石川さんは「平野さんとおしゃべりに夢中で気づいたら５時間経ってました」と、笑顔の絵文字付きで投稿。平野さんは「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ」のプレートを手にしており、誕生日をお祝いしたようだ。平野さんは３月２４日が４１歳の誕生日だった。２人は日本代表のチームメートで、１