【イスラマバード共同】米イラン協議の仲介国パキスタンのダール副首相兼外相は21日、米国の駐パキスタン臨時代理大使と会談し、イランとの再協議の必要性を訴え、停戦延長を検討するよう強く働きかけた。パキスタン外務省が発表した。同省当局者によると、イラン大使も同省を訪問した。パキスタンの外交努力が続いた。