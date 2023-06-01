22日から今年度の「熱中症警戒アラート」の運用が始まります。22日から10月21日まで実施される「熱中症警戒アラート」は気温や湿度などをもとに算出する暑さ指数の予測から、熱中症になる危険が極めて高い地域に出されるもので、エアコンの効いた涼しい場所で過ごすことなどが呼びかけられます。また一段上の「熱中症特別警戒アラート」は、今年度から運用基準が見直されます。過去に例のない危険な暑さが予測され、重大な健康被害