重要鉱物などのリサイクルを強化するため、政府は2030年までに官民で約1兆円を投資する方針を決めました。21日に政府が取りまとめた「循環経済行動計画」では、重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを通じてサプライチェーンを強化するため、2030年までに技術開発や施設整備などに官民で約1兆円を投じるとしています。また、2030年までの金属などの再生材の供給目標も設定し、自動車などに使われるアルミニウムは国内生産の約4