【BROMS: バトルロワイヤル経営シミュレーター】 今夏 配信予定 価格：未定 Windows用経営シミュレーション「BROMS: バトルロワイヤル経営シミュレーター」の体験版が、Steamにて5月20日より配信される。本作の開発はMIZO CLEATE氏。 本作はバトルロワイヤルゲームを運営する経営シミュレーションゲーム。今夏に配信が予定さ