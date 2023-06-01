ボートレース尼崎の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は２１日、準優勝戦が行われた。小原聡将（３１＝東京）は準優１０Ｒ、インから逃げ切って優出一番乗りを決めた。優勝戦は３号艇。「伸び返したし、足は相当いい。スタートだけ行っちゃえば優勝させてくれる足は確実にある」と相棒の４号機は完調域に入った。優勝戦が行われる２２日は小原にとって特別な日だ。「誕生日なんですよ。なのでバースデーウインできるように集中してい