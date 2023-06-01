【Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors】 4月22日 発売 価格：1,200円 poncleは、Windows/Mac用カードゲーム「Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors（以下、Vampire Crawlers）」をSteamにて4月22日に発売する。価格は1,200円。 本作は、「Vampire Survivors」のクリエイターが贈るターン制カӦ