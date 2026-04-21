ボートレース徳山の「すなっちスマイルカップ」は２１日、予選２日目が行われる。藤森陸斗（２７＝福岡）はこの日１、２コースから１、５着。「後半は展開も悪かったけど、回り過ぎで乗りづらかった。前半は直線もターン回りも全部良かったし、抜群。タイムが出ない方なのに出るし、本体もいいのでは」と相棒２９号機は調整が合えば、軽快な舟足だ。２０２６年前期級別審査の終盤に迎えた昨年１０月の当地前回戦では、初のＡ