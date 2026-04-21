総合雑貨メーカーのハックは、カーライフの快適性向上を目的とした新製品「後部座席用ポケット付き汚れ防止カバー」を5月から発売する。ファミリーカーを中心に、日常的に発生しやすい車内の汚れ対策アイテムとなる。【こちらも】iPhoneで車両追跡が可能に「探す」対応カーチャージャー発売カーメイトリアシートに乗車する際、同乗者の靴がフロントシート背面に触れてしまい、汚れが付着するケースは少なくない。特に小さ