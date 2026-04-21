東京都中央区の日本橋川沿いで進められている日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業で、街区の名称が「東京ミッドタウン日本橋」（中央区日本橋）と決まった。再開発に参画する三井不動産と野村不動産が明らかにしたもので、工事は9月末に完成し、2027年秋にグランドオープンする。【こちらも】日比谷公園隣接地の再開発、街区名が「HIBIYA CROSSPARK」に名称は、街区が江戸時代以降、日本の商業、金融、文化の中心地とな