米議会上院の公聴会に出席したケビン・ウォーシュ元FRB理事＝21日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長に指名されたケビン・ウォーシュ元FRB理事は21日、議会上院の公聴会に臨み、「金融政策運営が厳格に独立したものであり続けるように尽力する」と強調した。政策金利がどうあるべきかを事前には決めないとし、金利水準に関してトランプ大統領に話し