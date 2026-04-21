◇セ・リーグDeNA16―9阪神（2026年4月21日横浜スタジアム）プロ通算でわずか1打点だったDeNA・勝又温史が乱打戦で主役となり、チームを4連勝に導いた。5、7、8回と3打席連続で中前適時打。3安打4打点の活躍に「投手が大変な思いをしていたので助けたかった。自分を信じて全力でスイングした」と喜んだ。日大鶴ケ丘から18年ドラフト4位で投手として入団。21年オフに戦力外通告を受け、育成契約を結ぶのと同時に外野手