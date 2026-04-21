6月にサッカー・ワールドカップが開催されるメキシコ。人気観光地で銃撃事件が発生しました。20日、メキシコの世界遺産「テオティワカン」のピラミッドで男が発砲し、治安当局によりますと、遺跡を訪れていたカナダ人女性が撃たれて死亡したほか、13人が負傷し、うち8人が入院中だということです。日本人の被害は確認されていません。AP通信は、容疑者はメキシコ国籍の27歳の男で、銃撃後に自殺したと報道。6月のサッカーワールド