◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１６―９阪神（２１日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの勝又温史外野手（２５）が４打数３安打４打点で猛打賞に輝いた。まずは５回、５―５と同点に追いつき、なお２死二塁。才木から中前安打を放ち一時勝ち越し。７回には、１点を勝ち越し無死満塁で、４番手の木下から中前に２点打。８回には湯浅からこの日３本目の安打となる中前適時打を放ち右手を掲げ「１軍で猛打賞なんて打てると思ってなかっ