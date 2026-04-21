１６日、第１３９回中国輸出入商品交易会の会場で、スマート翻訳グラスについて問い合わせをする国内外のバイヤー。（広州＝新華社配信／関錦恒）【新華社広州4月21日】中国広東省広州市で開催中の第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）で、中国のスマートウエアラブル機器が国内外のバイヤーの注目を集めている。多言語リアルタイム翻訳ができる人工知能（AI）グラス、歩行支援や健康管理を行うスマート外骨格ロボット、24