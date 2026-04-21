先月、沖縄県名護市辺野古沖で同志社国際高校の生徒らが乗る船が転覆し、女子生徒（17）と船長の2人が死亡した事故。文部科学省は今月24日、高校を運営する「学校法人同志社」に対し、現地調査を行うということです。事故から1か月あまりが経ったきょう、沖縄県の玉城デニー知事は現場近くの浜を訪れ、黙とうを捧げました。この事故をめぐっては、第11管区海上保安本部が業務上過失致死傷や海上運送法違反などの疑いで捜査を進めて