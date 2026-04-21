日が暮れると、湖北省赤壁市にある三国赤壁古戦場景勝地はにぎわいを見せ、実景パフォーマンス「赤壁にて東風を借りる」が上演される。人民網が伝えた。ストーリーの展開と共に、客席の観客も一斉に太鼓「脚盆鼓」を打ち鳴らす。舞台上では高さ約10メートルの炎が勢いよく立ち上り、炎が夜空を赤く染め上げる。この実景パフォーマンスは、三国時代の赤壁古戦場遺跡を背景とし、劇場エリアに足を踏み入れた瞬間から、観光客は単なる