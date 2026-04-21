中韓経済・貿易連合委員会第29回会議が4月20日に北京市内で開催されました。両国は、中韓経済・貿易関係の深化や地域および多国間協力の強化などについて踏み込んだ意見交換を行いました。中国側は、両国の指導者が中韓戦略的協力パートナーシップの深化に関する戦略的指針を示しており、中韓の経済・貿易協力はさらなる発展のチャンスを迎えていることから、中国は韓国と共に、両国指導者の重要な共通認識を着実に実行し、中韓自