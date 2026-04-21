元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が１７日付で自身のＳＮＳを更新。髪を染めてイメチェンした姿を披露した。「ピンクを入れてみました！色落ちもたのしみ」と投稿。ピンク色に染め、地毛と合わさって全体的に赤みがかった髪色を披露。ポーズを決める様子や、アップ写真などを公開した。この投稿に「可愛すぎん？」「似合うめっちゃかわいい」「素敵なお色」「私の永遠の憧れ！」「可愛いの一言に尽きる」「結局森香