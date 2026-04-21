アメリカのトランプ大統領は、インフレを抑えるための政策金利の引き上げに「賛成してきた」と述べる一方で、「世界で最も低い政策金利を維持すべきだ」と強調しました。トランプ大統領は、インフレ＝物価上昇を抑制するためのFRB＝連邦準備制度理事会による政策金利の引き上げについて、「私は賛成してきた。ある程度は効果があると思う」と述べました。ただ、その直後に「我々は世界で最も低い政策金利を維持すべきだと思ってい