アメリカのトランプ大統領は、開催のめどが立っていないイランとの2回目の和平協議について、「イランには代表団を送る以外に選択肢はない」と述べ、交渉団の派遣を迫りました。アメリカ・トランプ大統領：イランは代表団を送る以外に選択肢はない。最終的に非常に良い合意に至る。トランプ大統領は21日、CNBCテレビに出演し、2回目の協議を拒否しているイランに交渉団の派遣を迫りました。日本時間の23日に迫る停戦の期限について