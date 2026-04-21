桜島で噴火 噴煙２４００ｍ 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で21日午後10時21分に噴火があり、噴煙が火口から2400mの高さまで上がりました。やや多量の噴煙が直上に上がっています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認 鹿児島市吉野方向や姶良市方向へ ２１日２１