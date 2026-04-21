◇パ・リーグソフトバンク4―6西武（2026年4月21日ベルーナD）ソフトバンクは18日に育成から支配下登録された大竹風雅がプロ初登板。2イニングを無安打無失点に抑えた。初回6失点の先発・スチュワートに代わって2回にマウンドへ。この回を3者凡退に抑えると、3回は2四球で1死一、二塁としたが150キロ台の直球を駆使して無失点。「思ったより緊張しなかった。これからも結果を出せるように頑張りたい」と振り返った。