CSホームドラマチャンネルにて、『死鳥・美空ひばり 永遠の歌声 コンサートセレクション』と題し、美空ひばりのコンサート映像が6月から3カ月連続で特集放送されることが決定した。 参考：チャオ・ルースー×ウィリアム・チャン『私の完璧な結婚』第1話、期間限定Youtube配信開始 昭和の歌謡界を象徴する歌姫・美空ひばり。今回の特集では、彼女が最も輝きを放った1980年代の公演・歌唱映像が