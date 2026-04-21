シンガーソングライターの藤井風（28）の公式サイトが21日に更新され、10月からスタートする世界ツアーのアジア公演の日程及び会場を発表し、開催地の一つだった香港公演の中止を発表した。同サイトでは、PremaWorldTourのアジア公演の日程及び会場を発表。「ソウル公演が追加になります。（※香港公演は中止となります）」などと記し、香港公演の中止を発表した。理由については明記されていない。「さらに2027年夏、ヨ