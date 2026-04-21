◇パ・リーグロッテ7―4オリックス（2026年4月21日ZOZOマリン）ロッテは2年目の西川史礁が勝負強さを発揮した。4―4の同点に追い付かれた直後の6回2死一、二塁。オリックス・横山の150キロ超の直球を3球続けてファウルにして粘り、最後は146キロのカットボールを捉えて右翼線へ。「押し込まれていたので無心だった。きた球に反応して打つ意識だった」。勝ち越しの2点適時二塁打に「ワンチャンスを絶対に生かそうと考え