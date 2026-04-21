停戦の期限が迫るイラン情勢。2度目の協議は行われるのでしょうか。パキスタンから中継です。アメリカとイランの2回目の停戦協議が行われる予定のパキスタンの首都イスラマバードです。協議に向け、夜になっても厳戒態勢が敷かれていて、街の至る所に1万人以上の治安部隊が展開しています。ただ、イラン国営メディアは21日、イラン側の代表団は「まだ派遣されていない」と伝えていて、両国の協議が本当に実現するのかは不透明です