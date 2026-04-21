軽やかな着こなしが気になるこれからの季節。とはいえ、極端な肌見せは気後れしてしまいそう……。そんな40代のスタイルにちょうどいいのが、【しまむら】の「透け感アイテム」です。上品な透かし編み柄でこなれるセーターや、ニュアンス感のあるレースパンツなら、大人の装いにも自然とフィットする予感。いつものコーデを今っぽく更新してくれるラインナップをチェックしてみて。 透かし編みプルオ