◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２１日・ベルーナドーム）西武・桑原将志外野手（３２）の長期離脱が決まった。２１日のソフトバンク戦（ベルーナＤ）で０―０の初回先頭で左翼線に三塁打を放った際の走塁で右太ももの肉離れを発症。直後に代走・山村が送られ交代した。試合後、西口監督は「抹消します」と明言。２２日に出場選手登録の抹消されることとなった。打率３割１分８厘のリードオフマンが無念の戦線離脱。実戦復