政府は21日、防衛装備移転三原則と運用指針の改正を決定した。今回の改正により、殺傷力の高い武器、戦闘機やミサイルに関しても移転（輸出）ができるようになる。 これまで輸出できる装備品は、非戦闘目的の「救難・輸送・警戒・監視・掃海」に限る、いわゆる「5類型」に分類されたもののみに限定してきた。今回5類型の制限を撤廃し、輸出できるようになった。完成した装備品だけでなく、部品や技術の提供も認める。国産の装備