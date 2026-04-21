◇パ・リーグロッテ7―4オリックス（2026年4月21日ZOZOマリン）ロッテの石川慎吾が2年ぶりの一発を放った。「3番・DH」で出場し、1―1の5回無死一、二塁で一時勝ち越しとなる1号3ラン。24年5月18日の日本ハム戦以来、703日ぶりのアーチとなった。左中間への完璧な一発に、バットを高々と掲げ「打った後に格好をつけていた。無事に（スタンドまで）いってくれて良かった」と笑顔で振りかえった。