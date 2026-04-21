阪神の秋山拓巳ＢＡ（３４・ベースボールアンバサダー）が２１日、「トライアルベースボール」として初めてとなる野球振興活動を行った。徳島県小松島市の「徳島県立ひのみね支援学校」と「児童養護施設阿波国慈恵院」を訪問した。ひのみね支援学校では午後１時から２９人、阿波国慈恵院では午後４時半から２０人の児童とキャッチボールなどでふれあった。「阿波国慈恵院」では質問コーナーが開催された。ここでは秋山ＢＡ