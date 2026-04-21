７回横浜ＤｅＮＡ無死満塁。勝又が中前に２点適時打を放つ＝横浜（立石祐志写す）ＤｅＮＡの勝又がプロ初の１試合３安打を記録し、勢いが止まらない。２１日の横浜スタジアムでの阪神戦。五回に才木の低め直球に体勢を崩しながら中前適時打をマークし、「食らいついていった結果。投手が苦しんでいたので、何とかしたかった」。七回の好機でも代わりばなの木下の１５６キロを中前にはじき返し、八回は湯浅から適時打を放って