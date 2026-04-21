元ＡＫＢで女優の横山由依が２１日、東京・深川江戸資料館・小劇場で前進座９５周年公演「お久文七恋元結（おひさぶんしちこいのもっとい）」（東京・池袋サンシャイン劇場で５月３０日から６月７日）の記者会見に出席した。落語や歌舞伎で知られる名作「文七元結」をもとに、映画の山田洋次監督がアナザーストーリーを執筆。お久と文七が恋に落ちるラブコメディでヒロインお久を横山が演じる。前進座初参加となる横山は「劇