◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡ―阪神戦の試合終了後に予定されていたアーティストの龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）のライブパフォーマンスは中止となった。試合が乱打戦となり、規定の午後９時４０分まで終わらなかったため。ＤｅＮＡ―阪神戦は１７時４５分開始だったが、試合時間は４時間２１分。試合終了は午後１０時過ぎだった。龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）は、試合前のセレモニアルピッチ