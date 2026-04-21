【新華社ソウル4月21日】韓国外務省は21日、日本の高官が第2次世界大戦のA級戦犯をまつる靖国神社に供物を奉納したことに深い失望と遺憾の意を表明した。韓国政府は外務省報道官の論評の形で声明を発表し、日本の高官に対して歴史を直視し、侵略の歴史に対する謙虚な懺悔（ざんげ）と誠実な反省を行動で示すよう求めた。これは相互信頼に基づく未来志向の韓日関係を構築する重要な基礎だと強調した。日本の高市早苗首相は同