毛穴撫子から、人気のひきしめマスクがたっぷり使える大容量BOXになって登場♡2026年4月21日（火）より数量限定で順次発売されます。毎日の毛穴ケアに嬉しい28枚入りで、ベタつきと乾燥が気になる混合肌にもぴったり。手軽に使えてしっかりうるおう、新習慣マスクとして注目です♪ 混合肌の毛穴をキュッとケア 『毛穴撫子ひきしめマスク』は、「うるおい不足なのにベタつく…」そんな混合肌の悩みに寄り添うシー