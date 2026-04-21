お笑いコンビ、バイきんぐ小峠英二（49）が、20日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。ロケ番組の定番演出に疑問を述べた。小峠は「バイきんぐ小峠毒出しノート」と題した企画で、テレビ業界への本音を文章で吐露。ナレーションで「ロケで取材OKをもらっている飲食店への疑似許可取りノリ、あれいる？何も面白くないし、やっていてとても恥ずかしい」と読み上げられた。ぶっちゃけぶ