お笑いコンビ「100周年」の細羽貴文が21日、自身のX（旧ツイッター）でコンビ解散を発表した。ツーショット写真を添えた投稿で、「100周年解散します。お互いの方向性のズレでこの様な形になりました」と説明。「ライブ観に来ていただいた方、応援していただいた方、ありがとうございました！！」と感謝を記した。相方・芸人ワタリとともに、今後もそれぞれの道でお笑いを続けていくという。「今後お互い芸人を続けますので