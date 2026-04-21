秋篠宮妃紀子さまは２１日、東京・元赤坂の明治記念館で、総裁を務める恩賜財団母子愛育会の第５８回愛育班員全国大会に出席された。紀子さまは、各地で子育て支援や住民の健康づくりなどに長年にわたって取り組む班員らの活動に触れ、「皆さまが地域のつながりを大切にされ、活動に尽力してこられたことに感謝いたします」と述べられた。同会は上皇さまの誕生を機に、母子保健と福祉の向上を目指すために設立された。